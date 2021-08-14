حوادث
عائلة تفرض قانونها الخاص بالشراط
النيابة العامة قررت متابعة ثلاثة من أفرادها بجنحة الضرب والجرح قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية ببن سليمان، زوال الأربعاء الماضي، متابعة ثلاثة أشخاص من عائلة ثرية تقطن بالإقامة الراقية «إيدين آيلاند»، بجماعة الشراط إقليم ابن سليمان، في حالة سراح، من أجل جنحة الضرب والجرح. وأوردت مصادر أمنية لـ”الصباح»، أن النيابةأكمل القراءة »
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