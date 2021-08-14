حوادث
إحالة قاتل امرأة ومغتصب فتاة
أحالت الضابطة القضائية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بأحد السوالم، أخيرا، متهما على أنظار الوكيل العام للملك التابع لمحكمة الاستئناف بسطات بعد متابعته من أجل الاختطاف والاغتصاب والتسبب في قتل امرأة، فيما ما زال البحث جاريا عن مرافقه. وكشفت مصادر “الصباح”، أن الضابطة القضائية توصلت صباح الأحد الماضي، بخبر العثورأكمل القراءة »
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