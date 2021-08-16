بانوراما
فقدان الشهية… حالة شائعة
الدكتور المانوزي قال إنه يسبب مضاعفات صحية وينصح بشرب الماء وعصائر الفواكه قال الدكتور عبد الكريم المانوزي، اختصاصي الجهاز الهضمي، إن فقدان الشهية حالة شائعة، وتتزايد حدتها في فصل الصيف، مبرزا أن هذه الحالة يمكن أن تؤدي إلى مضاعفات صحية، ونصح بعدد من العادات لتحفيز الشهية، أبرزها شرب الماء وعصائرأكمل القراءة »
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