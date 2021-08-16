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7 أفلام مصرية في مهرجان “الجونة” أعلنت إدارة مهرجان الجونة السينمائي، مشاركة 7 أفلام مصرية في دورته الخامسة، والمقرر أن تقام في الفترة من 14 حتى 22 من أكتوبر المقبل، وهي المشاركة الأكبر للسينما المصرية في المهرجان الذي يعتمد بالأساس على الأفلام العالمية والعربية. وقالت إدارة المهرجان في بيان، إنأكمل القراءة »
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