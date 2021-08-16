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الريحاني على ركح المسرح الكندي
تجاوزت مرحلة الركود وحضرت لعمل فني جديد كشفت الممثلة هدى الريحاني بعض تفاصيل عمل مسرحي، تحضر له في الوقت الراهن، يتوقع عرضه خلال الأشهر المقبلة. وقالت الريحاني إنها تستعد لعرض مسرحية جديدة، لكن في مونتريال بكندا، ضمن عروض الخريف المقبل، تعمل عنوان “je suis un produit”، باللهجة الفرنسية. و اختارتأكمل القراءة »
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