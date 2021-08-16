الرياضة
الوداد والرجاء يربحان النقاط قاريا
أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، أول أمس (السبت)، التصنيف الرسمي للأندية الإفريقية، بعد احتساب نتائج آخر خمس سنوات، في عصبة الأبطال الإفريقية وكأس الكونفدرالية. وجاء الوداد فى المركز الثالث برصيد 63 نقطة، والرجاء فى المركز الرابع 54 نقطة، خلف المتصدر الأهلي المصري صاحب 78 نقط، وحامل لقبي النسختين الأخيرتين لعصبةأكمل القراءة »
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