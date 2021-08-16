بانوراما
قيمة غذائية: زيت الزيتون يحمي القولون
ينصح خبراء التغذية، أن يكون زيت الزيتون، ضمن النظام الغذائي اليومي لأي شخص، نظرا لفوائده الكثيرة للجسم. ومن بين فوائد تناول زيت الزيتون على الريق، تعزيز صحة القولون، باعتبار أن القيم الغذائية الموجودة في زيت الزيتون تلعب دورا كبيرا في الحفاظ على صحته وحمايته من التضرر، وبالتالي خفض خطر الإصابةأكمل القراءة »
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