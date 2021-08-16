بانوراما
نصائح تجميلية: خطوات وضع “الهايلايتر” دون أخطاء
تحرص الكثير من النساء على وضع “الهايلايتر”، باعتبار أنه، يساعد، إذا وضع بطريقة صحيحة، على إبراز جمال الوجه ويسلط الضوء على ملامح المرأة بطريقة جميلة وأنيقة. ويتوفر “الهايلايتر” “بودرة” على عدة وسائل، إذ يمكن للمرأة أن تختار ما يناسبها، مع الأخذ بعين الاعتبار بعض النقط، منها أن “الهايلايتر” بودرة يمكنأكمل القراءة »
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