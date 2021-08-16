الرياضة
الإصابة تبعد زياش عن الأسود
الدولي المغربي سيغيب عن الملاعب أسبوعين أبعد توماس توخيل، مدرب تشيلسي الإنجليزي، حكيم زياش عن المنتخب الوطني أمام غينيا والسودان في مستهل شتنبر المقبل، لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. وقال توخيل في تصريحات صحافية، قبل مباراة كريسطال بلاس في افتتاح الدوري الإنجليزي، إن زياش سيغيبأكمل القراءة »
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