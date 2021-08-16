بانوراما
تاويل: الاعتناء بالنباتات المنزلية
يفضل الكثير من الأشخاص وضع النباتات داخل المنزل، سيما أنها تضفي لمسة خاصة لديكور المنزل، إلا أنها تحتاج إلى عناية خاصة، وأن أي إهمال يمكن أن يؤدي إلى تضررها ووفاتها. ومن بين النصائح التي يجب أخذها بعين الاعتبار للعناية بالنباتات داخل المنزل، الحرص على ريها، علما أنه يفضل أن يكونأكمل القراءة »
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