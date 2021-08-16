بانوراما
جدير بالزيارة: متحف القصبة في طنجة… ثراء وتنوع
من بين المتاحف التي يمكن زيارتها بطنجة، متحف القصبة لثقافات البحر الأبيض المتوسط، الذي أشرفت على ترميمه المؤسسة الوطنية للمتاحف قبل سنوات في إطار إستراتيجيتها، التي تهدف إلى تجديد المتاحف. ويعد متحف القصبة لثقافات البحر الأبيض المتوسط، حسب ما أكدته المؤسسة في موقعها الرسمي، موقعا تراثيا أساسيا وجزءا مهما منأكمل القراءة »
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