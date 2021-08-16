الرياضة
الدفاع يحسم ثلاث صفقات
تمكن الدفاع الحسني الجديدي من حسم ثلاث صفقات. وتعاقد الفريق الجديدي مع اللاعب الجزائري عبد الله المودن، البالغ من العمر27 سنة، والذي يشغل وسط ميدان، في انتقال حر لثلاث سنوات. ولعب الوافد الجديد لمولودية الجزائر وشبيبة القبائل وبارادو الجزائري، كما التحق بالمولودية الوجدية في الانتقالات الشتوية الماضية. وحسم الفريق الجديديأكمل القراءة »
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