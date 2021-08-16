مقالات الرأي
اللغة الانتخابية… خطاب التعويم
من الأعطاب النظرية والثقافية البارزة، التي تلازم الانتخابات في بلادنا، بمختلف صورها وأوجهها، عدم التعبير بلغة واضحة عما يستلزم، ويمكن القيام به، ما يعني غياب وضوح الرؤية وعدم الرغبة في تحمل المسؤولية أمام المواطنين بوجه مكشوف، وعدم القدرة على تحديد مهام بعينها، والتعهد بالدفاع عنها، بكلمات واضحة ومعدودة، بلا إطنابأكمل القراءة »
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