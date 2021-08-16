حوادث
اصطدام ينهي حياة سائق دراجة
لقي شاب مصرعه فيما أصيب مرافقه بجروح خطيرة على مستوى الرأس، ليلة الخميس الماضي، ووقعت الحادثة المميتة بالقرب من منطقة دار 40، التابعة ترابيا للجماعة الترابية حد السوالم قرب المنتزه الترفيهي بمدخل البئر الجديد بإقليم الجديدة. وأوضحت مصادر “الصباح”، أن سبب الحادثة المميتة يعود إلى اصطدام قوي بين دراجة ناريةأكمل القراءة »
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