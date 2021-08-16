اذاعة وتلفزيون
أمريكا تحتفي بالجهة الشرقية
تنظيم حفل فني بواشنطن ولقاءات حول المجالات الثقافية والسياحية أعلنت الشبكة المغربية الأمريكية عن استضافة جهة الشرق ضيف شرف في “يوم المغرب بأمريكا”، الذي ستحتضنه واشنطن للسنة السابعة على التوالي، بتنظيم حفل فني كبير سيجمع بين مختلف الألوان الموسيقية في منطقة المغرب العربي. وقال أحمد ينوري، مؤسس جمعية التحالف المغربيأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا