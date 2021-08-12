وطنية
مستشار بحسان يفضح “بيجيدي”
بنعبود وصف حصيلة تدبير المقاطعة بالفشل الذريع والرداءة الكارثية فجر خالد بنعبود، نائب رئيسة مجلس مقاطعة حسان والمستشار بالمجلس الجماعي للرباط، قنبلة في وجه إخوان العدالة والتنمية، معلنا أن تجربة الحزب في تدبير مقاطعة حسان كانت كارثية على جميع المستويات. وأوضح بنعبود، في رسالة مفتوحة إلى سكان الرباط، أن حصيلةأكمل القراءة »
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