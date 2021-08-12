الرياضة
صفقة القرن تشغل العالم
ميسي قال إنه مستعد لمواجهة برشلونة والباريسيون خصصوا له استقبالا جنونيا شغل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، العالم في الأيام الأخيرة، بعد تأكد انتقاله إلى باريس سان جيرمان، قادما من برشلونة، الذي قضى رفقته أكثر من 20 سنة، بسبب الأزمة المالية الخانقة، التي يمر منها الفريق الكاتالوني. ووصل ميسي إلى العاصمةأكمل القراءة »
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