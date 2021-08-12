الرياضة
الشاكر بالمحمدية
وقع عقدا مع الفريق بطلب من فاخر وشكر جماهير الرجاء وقع المدافع عبد الرحيم الشاكر، لشباب المحمدية، بعد نهاية عقده مع الرجاء الرياضي، مع نهاية الموسم الرياضي الجاري. وربط المدرب امحمد فاخر، اتصاله مع الشاكر، واقترح عليه حمل قميص الشباب، من أجل أن يستفيد الفريق من تجربته، وهو الأمر الذيأكمل القراءة »
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