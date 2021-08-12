الرياضة
وادو: ممارسات تسيء للكرة الوطنية
اللاعب الدولي السابق اعتبر رسالة «كاف» انتصارا للاعبين وصف الدولي المغربي السابق، عبد السلام وادو، بلاغ الكنفدرالية الإفريقية الأخير، الذي نبه الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، إلى التجاوزات الخطيرة، التي ترتكبها مع أندية بعينها، والترخيص لها بالمشاركة القارية، بنهاية شوط الاستراحة، وفضح لممارسات تسيء إلى سمعة كرة القدم الوطنية. وكتبأكمل القراءة »
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