وطنية
اختلالات الحركة الانتقالية تسائل بنشعبون
احتجت أصوات نقابية داخل قطاع الاقتصاد والمالية، على ما أسمته الاختلالات التي شابت الحركة الانتقالية وغياب الشفافية، ومبدأ تكافؤ الفرص. وطالبت النقابة الوطنية للمالية، المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، وزير المالية والاقتصاد، بتقنين العملية، وإرساء مبادئ النجاعة والحكامة، مؤكدة أن الحركة الانتقالية للموارد البشرية، تكتسي أهمية بالغة باعتبارها آليةأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا