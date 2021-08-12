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تسكت ورشيد في منافسة قوية
دخلت ابتسام تسكت وسلمى رشيد، في منافسة قوية حول لقب أفضل مطربة شابة في مسابقة مهرجان “الفضائيات العربية” الذي ينظم بمصر. وأعلنت الجهة المنظمة انطلاق التصويت، لاختيار أفضل مطربة شابة، إذ تنافس على اللقب مجموعة من الفنانات العربيات، من بينهن تسكت ورشيد. ويتوقع أن يعلن عن نتائج المسابقة خلال الأيامأكمل القراءة »
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