وطنية
أيت الطالب يحذر من أزمة أوكسجين
رسالة حادة اللهجة لمديري المستشفيات يطلب منهم الاقتصاد الصارم في هذه المادة الحيوية دق خالد أيت الطالب، وزير الصحة، ناقوس الخطر من انقطاع محتمل، في الأيام المقبلة، في الأوكسجين الطبي بالمراكز الجامعية الاستشفائية والمستشفيات الجهوية والإقليمية، بسبب الاستعمال السيئ لهذه المادة الحيوية، في وقت تتضاعف الحاجة إليها مع التزايد المضطردأكمل القراءة »
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