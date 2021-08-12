الرياضة
هاري يعترف بعدم جاهزيته للأولمبياد
قال بدر هاري، البطل المغربي في الكيك بوكسينغ، إنه ليس جاهزا بعد لتمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية، في ندوة صحافية لتقديم نزاله المقبل، المقرر في 4 شتنبر المقبل، أمام البولندي أركاديس فروسيك، في إطار نزالات «الغلوري 78». واعترف بدر هاري في إجابته عن سؤال أحد الصحافيين، أنه ليس جيدا فيأكمل القراءة »
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