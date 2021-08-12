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الرياضة

هاري يعترف بعدم جاهزيته للأولمبياد

منذ 4 دقائق
قال بدر هاري، البطل المغربي في الكيك بوكسينغ، إنه ليس جاهزا بعد لتمثيل المغرب في الألعاب الأولمبية، في ندوة صحافية لتقديم نزاله المقبل، المقرر في 4 شتنبر المقبل، أمام البولندي أركاديس فروسيك، في إطار نزالات «الغلوري 78». واعترف بدر هاري في إجابته عن سؤال أحد الصحافيين، أنه ليس جيدا فيأكمل القراءة »


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