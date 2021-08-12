الرياضة
جدل بوجدة بسبب نغيز
علمت « الصباح «من مصادر مطلعة أن إدارة مولودية وجدة برئاسة محمد هوار، توصلت إلى اتفاق رسمي مع الجزائري نبيل نغيز، لقيادة الفريق خلفا للفرنسي بيرنار كازوني، الذي تعاقد مع اتحاد طنجة. وأضافت المصادر نفسها أن هوار ناقش بعض أعضاء المكتب المسير في جلسة أول أمس (الثلاثاء)، الأجر الشهري إلىأكمل القراءة »
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