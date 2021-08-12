الرياضة
كواليس الفرق
الرجاء الرياضي لم يحسم الرجاء الرياضي في أمر التوقيع لحمزة محيميد، حارس مرمى نهضة الزمامرة، رغم الدخول في مفاوضات مع فريقه. ويرغب الفريق الأخضر في إيجاد بديل لمحمد بوعميرة، الذي سيغادر النادي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الجيش الملكي خاض الجيش الملكي حصة تدريبية، أمس (الأربعاء)، بالمركز الرياضي العسكري، ضاحيةأكمل القراءة »
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