حوادث
استئنافية كلميم تستقبل مسؤولين قضائيين
تنصيب أول رئيس لمحكمة الاستئناف ببوابة الصحراء وأول وكيل عام بها جرت بحر الأسبوع الماضي، مراسم تنصيب واسعة لعدد من المسؤولين القضائيين الجدد، بعدد من محاكم الجهات الجنوبية، تميزت بتنصيب أول رئيس لمحكمة الاستئناف بكلميم وأول وكيل عام بها، إذ عين علي مايشيل، رئيس المحكمة الابتدائية بكلميم رئيسا أول لمحكمةأكمل القراءة »
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