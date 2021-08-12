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مهرجان خريبكة السينمائي يتجدد
اجتماع بحضور الحبيب المالكي خصص لتحديد الدورة المقبلة وأهم الأنشطة شارك الحبيب المالكي، الرئيس المنتخب لمؤسسة مهرجان السينما الإفريقية بخريبكة، في الآونة الأخيرة، بأبي الجعد في اجتماع خصص لترميم تشكيلة المكتب التنفيذي الجديد، وفق مقترحات للرئيس يُخولها له القانون الأساسي للمؤسسة. وحسب بلاغ للمؤسسة، فقد تمت مناقشة مجموعة من المواضيعأكمل القراءة »
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