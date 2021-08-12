اذاعة وتلفزيون
“سلمات أبو البنات” في موسم رابع
“إم بي سي5” شرعت في بث حلقات الموسم الثالث وعودة أهريش من أبرز المفاجآت علمت “الصباح” أن قناة “إم بي سي5″، تستعد لعرض الموسم الرابع من مسلسل “سلمات أبو البنات”، بعدما شرعت منذ الاثنين الماضي، في بث حلقات الموسم الثالث. وقالت المصادر إنه بعد النجاح الذي حققه المسلسل التلفزيوني، جددتأكمل القراءة »
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