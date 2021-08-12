تلتهم أزيد من 50 % من الدخل والموظفون والأجراء يمثلون 84 % من المستفيدين تفاقمت مديونية الأسر بشكل كبير بفعل الجائحة وتداعياتها على الأنشطة الاقتصادية ومداخيل الأفراد، الذين لم يجدوا بدا من اللجوء للاقتراض لتغطية تكاليف المعيشة. وأكدت مصادر من بنك المغرب أن إجمالي القروض الموجودة في ذمة الأسر ناهز،أكمل القراءة »
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