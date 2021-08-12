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دياب يدخل عالم الأزياء انضم النجم المصري عمرو دياب إلى قائمة النجوم الذين دخلوا عالم الأزياء، إذ كشف بعض تفاصيل علامته التجارية الخاصة، عبر صفحته الرسمية على “إنستغرام”، والتي ستحمل اسم 34، وسيتم توزيعها في جميع أنحاء العالم. ومن خلال المنشور الخاص بالنجم المصري، فقد تبين أن العلامة ستحمل العديدأكمل القراءة »
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