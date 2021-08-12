الأولى
اعتقال مغتصب ابنة شقيقته
أحالت الشرطة القضائية للبرنوصي بالبيضاء، أمس (الأربعاء)، ثلاثينيا على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالبيضاء، لتورطه في اغتصاب ابنة شقيقته ثلاثية الصبغي. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المتهم يقيم مع شقيقته التي تعيش وضعا اجتماعيا صعبا بسبب الفقر والهشاشة، ومعاناة زوجها جراء مرض جعله طريح الفراش، ما يجبرها على مغادرة المنزلأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا