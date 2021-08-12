الرياضة
البهجة يوقع للسوالم
استرجع شباب السوالم لكرة القدم مهاجمه هيثم البهجة، لتعزيز تركيبته البشرية خلال الموسم المقبل، بعد فسخ عقده مع الوداد. ووقع البهجة عقدا مع شباب السوالم، يمتد لموسمين، وسيقود الخط الأمامي، على غرار الموسم الماضي، عندما لعب معارا من الوداد، وكان مساهما في تحقيق الصعود إلى القسم الأول. ويعد البهجة منأكمل القراءة »
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