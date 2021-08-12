الرياضة
الحاسوب يرفض رفع عدد الأندية
مشاكل تقنية وإكراهات المنافسات تنضاف إلى العائق القانوني رفضت الشركة الإسبانية المكلفة بإصدار البرمجة، من قبل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، رفع عدد أندية القسم الأول الموسم المقبل، بسبب التزامات المنتخبات الوطنية الموسم المقبل، بداية بكأس العرب بقطر، وأمم إفريقيا بالكامرون، وما سيترتب عنهما من توقفات للبطولة. وذكر مصدر مطلعأكمل القراءة »
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