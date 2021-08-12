الرياضة
رجاء بني ملال يفاوض العلوي
المدرب أبدى موافقته المبدئية في انتظار التوقيع يجري رجاء بني ملال مفاوضات مع محمد العلوي الإسماعيلي، المدرب السابق لنهضة الزمامرة، في انتظار التوقيع النهائي على العقد. وأبدى العلوي موافقته المبدئية لتدريب رجاء بني ملال لسجله الرياضي العريق، وإنجابه لاعبين كبارا، لهم فضل كبير على مسار الكرة المغربية. وسيباشر المدرب الجديدأكمل القراءة »
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