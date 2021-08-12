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ملثمون يختطفون مقاولا ويسلبونه 25 مليونا
أوهموه برغبتهم في بيعه “الأورو” قبل أن يحتجزوه تحت التهديد بأسلحة بيضاء تعرض مقاول للاختطاف والاحتجاز، أول أمس (الثلاثاء)، بين جماعتي المكرن وسيدي علال التازي شمال القنيطرة، من قبل ملثمين قبل أن يسلبوه مبلغ 25 مليون سنتيم. وأفاد مصدر “الصباح” أن المقاول الذي يشتغل في مجال البناء، هرع إلى القيادةأكمل القراءة »
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