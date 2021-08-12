بانوراما
تاويل: تقسيم الطعام قبل حفظه في الثلاجة
يقع الكثير من الأشخاص في أخطاء عند حفظ الطعام، سيما في فصل الصيف، ما يمكن أن تترتب عنه مشاكل صحية كثيرة، منها الإصابة بتسممات غذائية. ومن النصائح التي يقدمها الاختصاصيون من أجل حفظ الطعام بطريقة صحية وآمنة، في ظل ارتفاع درجة الحرارة، ادخاله إلى الثلاجة بأسرع ما يمكن، لأن درجةأكمل القراءة »
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