الرياضة
رأي: درس ميسي
في رحيل النجم ليونيل ميسي عن برشلونة، درسان أساسيان يجب استخلاصهما، لتحسين «احترافية» بطولتنا على المدى القريب. العبرة الأولى تتجلى في تعامل الرابطة الإسبانية مع عقد ميسي الجديد، الذي تقدم به برشلونة، طامعا في تقييده، رغم الديون القياسية التي تراكمت على النادي، إذ رفضه على الفور. فرغم التأثير الكبير لرحيلأكمل القراءة »
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