الرياضة
الشيخي بحسنية أكادير
تعاقد حسنية أكادير مع محمد الشيخي، ظهير أيسر يوسفية برشيد، لتعزيز تركيبته البشرية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. ووقع الشيخي في كشوفات الفريق السوسي، قادما إليه من يوسفية برشيد، بموجب عقد يمتد لموسمين رياضيين، استجابة لرغبة مدرب الحسنية رضا حكم. وتكون الشيخي بالجيش الملكي، إذ كان يلعب بشكل رسمي معه فيأكمل القراءة »
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