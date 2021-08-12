وطنية
موجة حر وحرائق
إخماد ألسنة اللهب بزاكورة ودرجات الحرارة تصل إلى 49 درجة تحولت واحات زاكورة إلى منطقة نشيطة بالحرائق، إذ لم تمر سوى ثلاثة أسابيع، بين حريقين شبا في واحات زاكورة، وهو ما أدى إلى خسائر فادحة في أشجار النخيل، وأثر على المورد الاقتصادي الأول للسكان، بعد أن التهمت النيران محاصيلهم. وشبأكمل القراءة »
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