بانوراما
قيمة غذائية: البطاطا الحلوة للتخلص من النحافة
يغفل الكثير من الأشخاص عن تناول البطاطا الحلوة، رغم فوائدها الكثيرة والعناصر الغذائية المهمة التي تحتوي عليها والضرورية لصحة الجسم. فمن بين فوائد تناول البطاطا الحلوة، حسب ما جاء في تقارير إعلامية، تعزيز صحة القلب والشرايين، باعتبار أنها غنية بالبوتاسيوم المهم جدا للحفاظ على توازن السوائل في الجسم والمحافظة علىأكمل القراءة »
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