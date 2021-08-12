بانوراما
الرعاف أكثر انتشارا في الصيف
الدكتورة جبراني قالت إن حني الرأس إلى الأمام يمنع الدم من الوصول إلى قنوات الجهاز الهضمي كشفت الدكتورة كوثر جبراني، طبيبة عامة، علاقة الإصابة بالرعاف وفصل الصيف. وأوضحت جبراني في حوار مع “الصباح”، أن تمزق الأوعية الدموية من بين الأسباب، والشيء ذاته بالنسبة إلى جفاف الأغشية المخاطية، قبل أن تقدمأكمل القراءة »
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