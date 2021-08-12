الرياضة
دبيرة: لم نتوصل بأي عرض لبنيشو
رئيس أولمبيك آسفي قال إن منازعات فريقه لا تتجاوز 400 مليون أكد أنور دبيرة تلمساني، رئيس أولمبيك آسفي، أن إدارة فريقه لم تتوصل بأي عرض رسمي، لانتقال اللاعب صلاح الدين بنيشو. وقال دبيرة، في تصريح ل”الصباح”، “لم نتوصل بعروض رسمية تخص اللاعب الشاب، وكل ما يروج إشاعات. بطبيعة الحال وبعدماأكمل القراءة »
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