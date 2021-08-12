بانوراما
جدير بالزيارة: الزراد… مركب سياحي وسط الحقول
وجد المركب السياحي “الزراد” لنفسه مكانة ضمن خريطة المراكز والمركبات والمواقع السياحية بإقليم الجديدة، رغم وجوده في نقطة بعيدة نسبيا عن المدينة نفسها. يقع هذا المركب، الذي تصل مساحته إلى هكتار ونصف، على بعد 15 دقيقة من الجديدة وأزمور على الطريق المؤدية إلى أقدم سد بالمغرب (1929)، سد سيدي سعيدأكمل القراءة »
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