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كتاب جماعي عن بنجلون
صدر حديثا كتاب جماعي بعنوان “الأديب العربي بنجلون.. الواحد المتعدد” عن مسار أديب الطفل العربي بنجلون، بتوقيع اثنين وعشرين كاتبا من العالم العربي. ويقول الكتاب، الذي نسق مواده الباحثون المصطفى سلام ومينة قسيري وزهور بن السيد، إن تجربة “الأديب العربي بنجلون تبدي تنويعا في الإنتاج والإبداع الذي طبعها وميزها، حيثأكمل القراءة »
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