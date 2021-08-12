وطنية
“كنوبس” يتملص من تعويض تحاليل كورونا
لطفي: نطالب الحكومة بالتدخل لوقف التلاعبات في معالجة ملفات المرض تصر إدارة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي على رفضها القاطع تعويض واسترجاع مصاريف التحليلات المخبرية، المتعلقة بكشف فيروس كورونا، عبر تحليل تفاعل “PCR” . ومع الارتفاع المسجل في عدد الإصابات والهلع الذي أثارته الموجة الجديدة من الوباء، ازداد الإقبال علىأكمل القراءة »
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