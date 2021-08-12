الرياضة
طنجة والحسنية ينافسان الرجاء على دحدوح
دخل اتحاد طنجة وحسنية أكادير في منافسة مع الرجاء الرياضي، لانتداب لحسن دحدوح، المهاجم الشاب لنهضة الزمامرة. ووفق معطيات حصلت عليها “الصباح”، فإن أحد الوكلاء اتصل باللاعب وأبلغه برغبة الفريقين الطنجي والسوسي في انتدابه خلال فترة الانتقالات الحالية، وأكد له أن إدارة فريقه الحالي توصلت بالعرضين الجديدين في انتظار الحسمأكمل القراءة »
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