بانوراما
نصائح تجميلية: وضع “البرايمر” قبل “الماكياج”
تغفل الكثير من النساء استعمال “البرايمر”، عند وضع الماكياج، رغم أنه من الأساسيات، ويساعد على الحصول على اطلالة مميزة. فمن بين فوائد “البرايمر”، وهو مستحضر يوضع على البشرة قبل كريم الأساس ووضع المكياج، تنظيم إفراز الزيوت الطبيعية داخل خلايا البشرة، ما يساعد على ثبات المكياج لفترة طويلة من دون السيلانأكمل القراءة »
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