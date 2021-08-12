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وطنية

إسرائيل تعزز علاقاتها مع المغرب

منذ دقيقتين
Israeli Foreign Minister Yair Lapid, head of the Yesh Atid party, speaks during a party meeting at the Knesset (Parliament) in Jerusalem on July 5, 2021. (Photo by Menahem KAHANA / AFP)
وزير خارجيتها حل بالرباط لتوقيع اتفاقيات تعاون وفتح مكتب اتصال وصف يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، زيارته إلى المغرب، التي انطلقت مساء أمس(الأربعاء)، بالتاريخية، وذلك في تغريدة له على حسابه في « تويتر»، مؤكدا أنه سيدشن مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، وزيارة البيضاء واستعادة السلام بين الدولتين والشعبين. وعبر الوزيرأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين
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