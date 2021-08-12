وطنية
إسرائيل تعزز علاقاتها مع المغرب
وزير خارجيتها حل بالرباط لتوقيع اتفاقيات تعاون وفتح مكتب اتصال وصف يائير لابيد، وزير الخارجية الإسرائيلي، زيارته إلى المغرب، التي انطلقت مساء أمس(الأربعاء)، بالتاريخية، وذلك في تغريدة له على حسابه في « تويتر»، مؤكدا أنه سيدشن مكتب التمثيل الإسرائيلي في الرباط، وزيارة البيضاء واستعادة السلام بين الدولتين والشعبين. وعبر الوزيرأكمل القراءة »
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