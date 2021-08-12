وطنية
تحايل على القاسم الانتخابي ببوسكورة
سارع “الحرس القديم” بجماعة بوسكورة إلى وضع خطة وصفها فاعلون جمعويون بالمنطقة بالماكرة، عبر إقناع مقربين منهم بالترشح في لائحة موحدة، لضمان مقاعد لهم بالمجلس باعتماد معدل القاسم الانتخابي، بعد أن تعالت أصوات وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو سكان المدينة إلى تبني التصويت العقابي في حقهم، لفشلهم في تسييرأكمل القراءة »
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