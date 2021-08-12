الرياضة
بوركينافاسو يطلب استقبال الجزائر بالمغرب
علمت «الصباح» أن الاتحاد البوركينابي لكرة القدم وجه مراسلة إلى الجامعة والسلطات المغربية طلب من خلالها استقبال منتخبها الأول نظيره الجزائري في ثامن شتنبر المقبل بالمغرب، ضمن الجولة الأولى من التصفيات الإفريقية، المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم بقطر 2022. ويأتي طلب استضافة الجزائر بالمغرب، جراء عدم توفر بوركينافاسو على الملاعب،أكمل القراءة »
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